По состоянию на четверг, 18 марта, за последние сутки в России выявлено 9 803 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 460 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 12 061 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 934), Санкт-Петербурге (918), Московской области (537), Нижегородской области (349) и Ростовской области (240).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 428 239 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 93 824 летальных исхода, выздоровели 4 037 036 человек.