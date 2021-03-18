В России выявлено 9 803 новых случая коронавируса
11:20
По состоянию на четверг, 18 марта, за последние сутки в России выявлено 9 803 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 11,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 460 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 12 061 человек.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 934), Санкт-Петербурге (918), Московской области (537), Нижегородской области (349) и Ростовской области (240).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 428 239 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 93 824 летальных исхода, выздоровели 4 037 036 человек.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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