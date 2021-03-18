Главное о коронавирусе в России и мире на 18 марта: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на четверг, 18 марта, за последние сутки в России выявлено 9 803 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 460 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 12 061 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 934), Санкт-Петербурге (918), Московской области (537), Нижегородской области (349) и Ростовской области (240).

— Более 116,3 миллиона исследований на коронавирус проведено в России.

— В Санкт-Петербурге за последние сутки более чем на 45 процентов возросло количество госпитализаций взрослых пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 18 марта, общее число зараженных коронавирусом в мире — 121 873 522.

Первое место по числу зараженных занимают США — 30 294 798 человека. Далее идут Бразилия (11 700 431) и Индия (11 474 605).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 550 649. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (285 136) и Мексика (195 908).

— Польша вводит локдаун из-за британского штамма коронавируса. В стране на три недели закроют торговые центры, кинотеатры, бассейны и другие заведения, а младшие школьники перейдут на дистанционное обучение.

— В Норвегии началась третья волна эпидемии коронавируса. Министр здравоохранения Бент Хёйе предупредил, что при дальнейшем ухудшении ситуации власти готовы еще больше ужесточить ограничительные меры.