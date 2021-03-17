Матыцин объявил о добровольной вакцинации спортсменов сборной России
15:28
Министерство спорта Российской Федерации приняло решение о добровольной вакцинации спортсменов от коронавируса.
«Принято решение о добровольной вакцинации тренеров и спортсменов. Они находятся в периоде нагрузок и тренировок. Специалисты ФМБА (Федерального медико-биологического агентства) и Минспорта работают совместно с федерациями. Главное — принцип «не навреди», — приводит ТАСС слова министра спорта России Олега Матыцина.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа в условиях жестких ограничений в связи с пандемией коронавируса.
Дополнительная информация:
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...