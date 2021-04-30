В России выявили 8 731 новый случай коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8 731 новый случай коронавируса в 82 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 14,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 397 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 406 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 662), Санкт-Петербурге (725), Московской области (651), Ростовской области (230) и Нижегородской области (171).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 805 288 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 110 128 летальных исходов, выздоровели 4 427 946 человек.