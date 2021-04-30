Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

В России выявили 8 731 новый случай коронавируса

11:05
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
Теги:

За последние сутки в России выявлено 8 731 новый случай коронавируса в 82 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 14,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 397 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 406 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 662), Санкт-Петербурге (725), Московской области (651), Ростовской области (230) и Нижегородской области (171).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 805 288 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 110 128 летальных исходов, выздоровели 4 427 946 человек.

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

«Магнитка» без сожаления расторгла контракт с символом клуба. Он играл в НХЛ и сборной, но в последние годы резко сдал
Стали известны все участники плей-офф ЮЧМ-2021 по хоккею
Виктория Боня — жене Кокорина: «За твоего мужа я рвала зад!»
Четыре гола Мичкова принесли сборной России победу над Германией на ЮЧМ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд