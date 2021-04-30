Актриса Арзамасова и продюсер Авербух объявили о беременности

Актриса и жена продюсера Ильи Авербуха Елизавета Арзамасова сообщила о беременности.

«Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали «разоблачать» бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга!» — написала Арзамасова в Instagram.

Авербух и Арзамасова начали встречаться летом 2020 года, а 20 декабря пара поженилась. Авербух, который на 22 года старше своей возлюбленной, женился во второй раз — он был женат на Ирине Лобачевой, у них есть 16-летний сын Мартин.