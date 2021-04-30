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Актриса Арзамасова и продюсер Авербух объявили о беременности

10:54
Илья Авербух и Лиза Арзамасова. Фото Instagram
Илья Авербух и Лиза Арзамасова. Фото Instagram
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Актриса и жена продюсера Ильи Авербуха Елизавета Арзамасова сообщила о беременности.

«Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали «разоблачать» бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга!» — написала Арзамасова в Instagram.

Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

Авербух и Арзамасова начали встречаться летом 2020 года, а 20 декабря пара поженилась. Авербух, который на 22 года старше своей возлюбленной, женился во второй раз — он был женат на Ирине Лобачевой, у них есть 16-летний сын Мартин.

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