Главное о коронавирусе в России и мире на 30 апреля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 8 731 новый случай коронавируса в 82 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 14,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 397 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 406 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 662), Санкт-Петербурге (725), Московской области (651), Ростовской области (230) и Нижегородской области (171).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 805 288 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 110 128 летальных исходов, выздоровели 4 427 946 человек.

— Режиссер Никита Михалков сообщил, что сделал первую прививку от коронавируса.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 30 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 151 165 770.

Первое место по числу зараженных занимают США — 33 044 068 человек. Далее идут Индия (18 762 976) и Бразилия (14 592 886).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 589 207. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (401 417) и Мексика (216 447).

— Власти Таиланда повторно ввели 14-дневный карантин для въезжающих в страну. С 1 мая прибывшие в страну должны пройти двухнедельный карантин вне зависимости от их прививочного статуса.

— В Ташкенте из-за большого количества зараженных и выявления случаев коронавируса в учебных заведениях было принято решение о переводе школьников на дистанционное обучение.