В России выявили 179 284 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлен 179 284 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Количество госпитализаций составило 19 573 человека, на 10,3 процента меньше по сравнению с 15 февраля. Зафиксировано 748 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 172 468 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (17 151), Москве (11 262), Красноярском крае (7193), Новосибирской области (5428) и Пермском крае (5203).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 14 659 880 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 342 383 летальных исхода, выздоровели 11 643 393 человека.