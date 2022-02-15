В России выявили 166 631 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлен 166 631 новый случай коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Количество госпитализаций составило 21 833 человека, на 108,9 процента больше по сравнению с 14 февраля. Зафиксировано 704 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 137 881 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (8160), Красноярском крае (7122), Санкт-Петербурге (7091), Новосибирской области (5763) и Пермском крае (5199).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 14 480 596 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 341 635 летальных исходов, выздоровели 11 470 925 человек.