В России выявили 180 622 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 180 622 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Количество госпитализаций составило 18 090 человек, на 7,6 процента меньше по сравнению с 16 февраля. Зафиксировано 790 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 185 082 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (16 595), Москве (9 705), Красноярском крае (7 617), Пермском крае (5 305) и Воронежской области (5 095).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 14 840 502 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 343 173 летальных исхода, выздоровели 11 828 475 человек.