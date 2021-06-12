В России впервые с 19 февраля выявили более 13 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
11:10
За последние сутки в России выявлено 13 510 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 16,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 986 человек. Впервые с 19 февраля в стране за сутки выявили более 13 тысяч новых случаев коронавируса.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6 701), Московской области (889), Санкт-Петербурге (867), Нижегородской области (179) и Воронежской области (159).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 193 964 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 126 073 летальных исхода, выздоровели 4 792 169 человек.
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