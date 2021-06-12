Главное о коронавирусе в России и мире на 12 июня: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 13 510 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 16,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 986 человек. Впервые с 19 февраля в стране за сутки выявили более 13 тысяч новых случаев коронавируса.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6 701), Московской области (889), Санкт-Петербурге (867), Нижегородской области (179) и Воронежской области (159).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 193 964 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 126 073 летальных исхода, выздоровели 4 792 169 человек.

— Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в столице.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 12 июня, общее число зараженных коронавирусом в мире — 176 066 274.

Первое место по числу зараженных занимают США — 34 306 446 человек. Далее идут Индия (29 359 155) и Бразилия (17 301 220).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 614 738. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (484 350) и Индия (367 097).

— Власти Китая призвали жителей Тайваня приехать на материк для вакцинации. Ранее в администрации Тайваня обвиняли Пекин в том, что он заблокировал сделку о поставке на остров вакцин американской фирмы.

— В Германии продлили режим эпидемии национального масштаба до 30 сентября.