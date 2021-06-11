Сергей Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в столице.

«Мы видим, как агрессивно-агрессивно наступает COVID-19, причем мы видим, что тяжесть заболеваний ухудшается, у нас достаточно много москвичей лежит в реанимации, на ИВЛ и т. д. Опасность реально высокая.

Безусловно, я уже дал такие указания своим службам, будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора. Мы не усиливаем эти требования, но те, которые установлены, надо выполнять.

Мы рассчитывали, что весенний пик пандемии придется на апрель–май, как в прошлом году, на самом деле он сдвинулся, мы видим, теперь на июнь–июль месяц», — цитирует Собянина ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 1».

11 июня в Москве выявили 5?853 заразившихся за сутки, что стало максимумом с 14 января. Всего с начала пандемии в столице заразились 1?220?312 человек.