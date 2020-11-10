В России пятый день подряд фиксируют больше 20 тысяч случаев коронавируса

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 20 977 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 368 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 600 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 902), Санкт-Петербурге (1 485), Московской области (685), Нижегородской области (402) и Архангельской области (341).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 817 109 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 31 161 летальный исход, выздоровел 1 350 741 человек.