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Сегодня, 12:25

В России впервые с марта выявили более 23 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

Иван Торопцев
Корреспондент
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За последние сутки в России выявлен 23 771 новый случай заражения коронавирусом, сообщает портал официальной информации о коронавирусе в России.

Суточная заболеваемость в стране превысила 23 тысячи человек впервые с 27 марта 2022 года.

За последние сутки были госпитализированы 2666 человек, зафиксировано 56 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 552 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (8608), Санкт-Петербурге (2894), Московской области (1525), Свердловской области (387) и Нижегородской области (239).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 770 657 случаев заражения коронавирусом. За весь период зафиксировано 382 902 летальных исхода, выздоровели 18 075 720 человек.

Коронавирус
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