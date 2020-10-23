В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлен 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах (самый высокий показатель за время пандемии). Из них 27,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 283 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 11 263 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 478), Санкт-Петербурге (710), Московской области (472), Нижегородской области (366) и Ростовской области (299).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исхода, выздоровел 1 119 251 человек.