В Москве ограбили внебрачную дочь Карпина

В Москве произошло ограбление внебрачной дочери главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, информирует «Мутко против».

Как отмечается, 31-летняя Вероника Бурда заявила в полицию о том, что неизвестные обокрали ее автомобиль Порше и вынесли оттуда ее любимое белое платье, туфли и джинсы. При этом ущерб составил около 70 000 рублей.

Полиция довольно быстро нашла воров. Уже в тот же день полицейские задержала двух уроженцев Абхазии — Гришу и Джони. Правда, зачем им потребовалась белое платье Вероники пока непонятно.