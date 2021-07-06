Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

В Москве ограбили внебрачную дочь Карпина

14:51
Вероника Бурда и Валерий Карпин. Фото Instagram
Вероника Бурда и Валерий Карпин. Фото Instagram
Теги:

В Москве произошло ограбление внебрачной дочери главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, информирует «Мутко против».

Как отмечается, 31-летняя Вероника Бурда заявила в полицию о том, что неизвестные обокрали ее автомобиль Порше и вынесли оттуда ее любимое белое платье, туфли и джинсы. При этом ущерб составил около 70 000 рублей.

Полиция довольно быстро нашла воров. Уже в тот же день полицейские задержала двух уроженцев Абхазии — Гришу и Джони. Правда, зачем им потребовалась белое платье Вероники пока непонятно.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Луис Энрике со скандалом вернулся в сборную Испании после смерти дочери. Сегодня он в полуфинале Евро
Потерпевший крушение самолет Ан-26 врезался в скалу
Фото: почему дочь покойного Меньшова умоляет о помощи
Скрипачка разбилась насмерть, упав с крыши здания в центре Москвы
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
4
Офсайд