Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

Губерниев отреагировал на бойкот украинской сборной по пляжному футболу ЧМ в Москве: «Дураки!»

18:16
Теги:

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал запрет Аcсоциации пляжного футбола Украины для национальной команды страны на участие в чемпионате мире, который пройдет в Москве.

На прошлой неделе украинская сборная заняла второе место на европейском отборе к чемпионату мира в Португалии и стала одной из четырех команд от Европы, которые получили право сыграть на ЧМ.

«Ассоциация пляжного футбола Украины — дураки! Умные люди своих спортсменов отпускают на спортивные мероприятия в Москву. Спорт с политикой смешивать категорически нельзя», — сказал Губерниев «СЭ».

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Москве с 21 по 29 августа. В Турнире примут участие 16 команд. Жеребьевка состоится 8 июля в Цюрихе.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

«А ведь Дзюба и футболисты «Зенита» говорили о Манчини всякое...» Иванов — о полуфиналах Евро
Захарова: жду возмущений Запада на удушение свободы от Лондона
Лондон пообещал продолжать заходы кораблей в «территориальные воды Украины»
Скрылась шокирующая правда о смерти Владимира Меньшова
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
3
Офсайд