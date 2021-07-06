Губерниев отреагировал на бойкот украинской сборной по пляжному футболу ЧМ в Москве: «Дураки!»
18:16
Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал запрет Аcсоциации пляжного футбола Украины для национальной команды страны на участие в чемпионате мире, который пройдет в Москве.
На прошлой неделе украинская сборная заняла второе место на европейском отборе к чемпионату мира в Португалии и стала одной из четырех команд от Европы, которые получили право сыграть на ЧМ.
«Ассоциация пляжного футбола Украины — дураки! Умные люди своих спортсменов отпускают на спортивные мероприятия в Москву. Спорт с политикой смешивать категорически нельзя», — сказал Губерниев «СЭ».
Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Москве с 21 по 29 августа. В Турнире примут участие 16 команд. Жеребьевка состоится 8 июля в Цюрихе.
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