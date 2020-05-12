Университет Хопкинса поставил Россию на второе место в мире по количеству заболевших коронавирусом
12:15
Россия вышла на второе место в мире по числу заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает Университет Джонса Хопкинса.
По версии Университета, на данный момент в России зафиксировано 232 243 случая заболевания коронавирусом. На первом месте по заболевшим расположились США (1 347 936), после России на третьем месте Испания (227 436).
Во всем мире число зараженных достигло 4 190 817 человек.
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