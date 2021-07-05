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Умер актер и кинорежиссер Владимир Меньшов

11:41
Владимир Меньшов. Фото «Известия»
Владимир Меньшов. Фото «Известия»

Умер советский и российский режиссер Владимир Меньшов. Ему был 81 год.

Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции, сообщается на сайте киноконцерна «Мосфильм».

«Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году», — говорится в сообщении.

Среди известных фильмов Меньшова «Любовь и голуби», «Ширли-мырли» и «Москва слезам не верит».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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