Умер актер и кинорежиссер Владимир Меньшов
11:41
Умер советский и российский режиссер Владимир Меньшов. Ему был 81 год.
Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции, сообщается на сайте киноконцерна «Мосфильм».
«Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году», — говорится в сообщении.
Среди известных фильмов Меньшова «Любовь и голуби», «Ширли-мырли» и «Москва слезам не верит».
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