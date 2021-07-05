Главное о коронавирусе в России и мире на 5 июля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 24 353 новых случая коронавируса в 84 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Зафиксировано 654 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 14 540 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6 557), Московской области (2 651), Санкт-Петербурге (1 828), Нижегородской области (448) и Воронежской области (362).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 635 294 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 138 579 летальных исходов, выздоровел 5 083 441 человек.

— Латвийский перевозчик Ecolines с 15 июля возобновит регулярное автобусное сообщение между столицей Финляндии и Санкт-Петербургом.

— Массовые случаи изоляции российских туристов произошли на Кубе в начале июля, сейчас в своих номерах ожидают новых ПЦР-тестов более 150 человек, которым по прилете диагностировали COVID-19.

— Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Омской области для отдельных категорий жителей, говорится в постановлении Роспотребнадзора региона.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 5 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 184 603 888.

Первое место по числу зараженных занимают США — 34 592 377 человек. Далее идут Индия (30 585 229) и Бразилия (18 769 808).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 621 293. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (524 475) и Индия (402 758).

— Кипр признает российские сертификаты о вакцинации, сделавшим прививку россиянам не придется сдавать тест на коронавирус по прибытии на остров, сообщил министр туризма Кипра Саввас Пердиос.

— Премьер Израиля призвал граждан носить маски в помещениях и избегать скоплений людей. Нафтали Беннет не исключает, что кабмин рассмотрит возврат ограничений, если израильяне не будут выполнять предписания, а заболеваемость продолжит расти.

— В Швейцарии ожидают усиления пандемии из-за чемпионата Европы по футболу. Нынешняя ситуация в Европе не позволяет организовывать массовые мероприятия без строгого контроля, отметил вице-президент специальной научной группы по COVID-19 при правительстве страны Урс Каррер.