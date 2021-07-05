В России за сутки выявлено 24 353 новых случая коронавируса
11:37
За последние сутки в России выявлено 24 353 новых случая коронавируса в 84 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 13,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 654 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 14 540 человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6557), Московской области (2651), Санкт-Петербурге (1828), Нижегородской области (448) и Воронежской области (362).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 635 294 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 138 579 летальных исходов, выздоровел 5 083 441 человек.
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