Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

У певицы МакSим отказывает правое легкое

17:43
Марина Максимова. Фото Instagram
Марина Максимова. Фото Instagram
Теги:

Известной певице Марине Максимовой становится хуже, она все еще находится на ЭКМО. По данным рентгена, правое легкое у артистки перестает работать, там увеличиваются кисты и полости. Из-за начавшихся осложнений органу не помогает даже ИВЛ, сообщает Telegram-канал Mash.

Проблемы с работой легких сказались и на сердце. У певицы увеличены левые отделы сердца, что говорит о левожелудочковой недостаточности.

Ранее болельщики «Спартака» спели хит МакSим «Знаешь ли ты», который является их неофициальным гимном. Так они решили поддержать певицу, которая уже почти месяц находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Марина Максимова (МакSим) была госпитализирована с тяжелейшей пневмонией в середине июня, вскоре после ее 38-го дня рождения, и введена в состояние искусственной комы.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

«Зенит» — «Локомотив»: прямая трансляция матча за Суперкубок России
«Зенит» — «Локомотив»: стали известны составы на матч за Суперкубок России
«Спортсмены подкатывать не пытались, но удивляются». Интервью огненной агрономки стадиона из Калининграда, где пройдет Суперкубок
Канал ARD рассказал о намеренном заражении допингом через рукопожатие и объятия
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное