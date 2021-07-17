У певицы МакSим отказывает правое легкое

Известной певице Марине Максимовой становится хуже, она все еще находится на ЭКМО. По данным рентгена, правое легкое у артистки перестает работать, там увеличиваются кисты и полости. Из-за начавшихся осложнений органу не помогает даже ИВЛ, сообщает Telegram-канал Mash.

Проблемы с работой легких сказались и на сердце. У певицы увеличены левые отделы сердца, что говорит о левожелудочковой недостаточности.

Ранее болельщики «Спартака» спели хит МакSим «Знаешь ли ты», который является их неофициальным гимном. Так они решили поддержать певицу, которая уже почти месяц находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Марина Максимова (МакSим) была госпитализирована с тяжелейшей пневмонией в середине июня, вскоре после ее 38-го дня рождения, и введена в состояние искусственной комы.