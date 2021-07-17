Главное о коронавирусе в России и мире на 17 июля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 25 116 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 10,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 787 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 437 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (4561), Московской области (2541), Санкт-Петербурге (1957), Нижегородской области (535) и Свердловской области (492).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 933 115 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 147 655 летальных исходов, выздоровели 5 322 345 человек.

— Согласно новому указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 19 июля в Москве будет снят запрет на работу по ночам для заведений общепита.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 17 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 190 347 496.

Первое место по числу зараженных занимают США — 34 929 856 человек. Далее идут Индия (31 064 908) и Бразилия (19 308 109).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 624 606. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (540 500) и Индия (413 123).

— На Кипре третий день подряд фиксируют новый максимум суточного прироста зараженных. За минувшие сутки выявлены 1 152 новых инфицированных.

— В Токио с коронавирусом впервые госпитализировали члена иностранной олимпийской сборной. Речь идет о члене олимпийской сборной Нигерии.