В России за сутки выявлено 25 018 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 25 018 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 764 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 18 886 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (4 357), Московской области (2 554), Санкт-Петербурге (1 941), Нижегородской области (533) и Красноярском крае (505).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 958 133 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 148 419 летальных исходов, выздоровел 5 341 231 человек.