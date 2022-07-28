Точилин и Бородин сыграют за «Сочи» в матче с «Амкалом»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин и тренер вратарей Дмитрий Бородин примут участие в товарищеском матче сочинского клуба против блогеров «Амкал», сообщает «РБ Спорт».

За «Сочи» будут играть U16, тренерский штаб академии и руководство клуба.

Матч смогут посетить все желающие, вход свободный.

Ранее сообщалось, что «Амкал» и 2Drots сыграют в БЕТСИТИ Кубке России сезона-2022/23. Эти команды начнут выступление с предварительного раунда турнира.