Точилин и Бородин сыграют за «Сочи» в матче с «Амкалом»
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин и тренер вратарей Дмитрий Бородин примут участие в товарищеском матче сочинского клуба против блогеров «Амкал», сообщает «РБ Спорт».
За «Сочи» будут играть U16, тренерский штаб академии и руководство клуба.
Матч смогут посетить все желающие, вход свободный.
Ранее сообщалось, что «Амкал» и 2Drots сыграют в БЕТСИТИ Кубке России сезона-2022/23. Эти команды начнут выступление с предварительного раунда турнира.
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