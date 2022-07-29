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Сегодня, 15:57

Жена Варди проиграла суд супруге Руни в деле о клевете в соцсетях

Руслан Минаев
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Супруга нападающего «Лестера» Джейми Варди Ребекка проиграла суд жене экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни Колин в деле из-за клеветы в соцсетях, сообщает пресс-служба Высокого суда Англии и Уэльса.

Конфликт бывших близких подруг начался в 2019 году, когда Колин Руни обвинила Ребеку Варди в том, что она передает информацию из закрытого аккаунта в соцсети английским таблоидам. Это, по словам Руни, нанесло вред ее репутации. В ответ Варди подала на Колин в суд, обвинив в клевете.

По итогам дела суд встал на сторону Руни, отметив, что Варди занималась «нежелательной практикой разглашения информации о жизни знаменитостей, будучи доверенным лицом».

Джейми Варди
Уэйн Руни
ФК Лестер
ФК Манчестер Юнайтед
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