Жена Варди проиграла суд супруге Руни в деле о клевете в соцсетях

Супруга нападающего «Лестера» Джейми Варди Ребекка проиграла суд жене экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни Колин в деле из-за клеветы в соцсетях, сообщает пресс-служба Высокого суда Англии и Уэльса.

Конфликт бывших близких подруг начался в 2019 году, когда Колин Руни обвинила Ребеку Варди в том, что она передает информацию из закрытого аккаунта в соцсети английским таблоидам. Это, по словам Руни, нанесло вред ее репутации. В ответ Варди подала на Колин в суд, обвинив в клевете.

По итогам дела суд встал на сторону Руни, отметив, что Варди занималась «нежелательной практикой разглашения информации о жизни знаменитостей, будучи доверенным лицом».