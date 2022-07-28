Американские болельщики требуют арестовать Овечкина
Американские болельщики требуют отправить российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в тюрьму.
Некоторые фанаты предлагают арестовать Овечкина и затем обменять его на баскетболистку из США Бриттни Грайнер.
«Почему бы нам не схватить Ови, руководствуясь каким-нибудь законом о национальной безопасности, запихнуть его в Гуантанамо, а затем продать домой, в Россию? — написал в Twitter @MarcusPrice33.
«Это кошмарная ситуация! Мы должны посадить Овечкина в тюрьму, чтобы отомстить сполна!», — отметил @BillBrooker4.
«Арест Овечкина станет хорошим актом возмездия в сторону России», — написал @Jack_Nicko45.
27 июля администрация президента США Джо Байдена предложила России обменять Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.
Двукратная олимпийская чемпионка Грайнер 17 февраля была арестованна в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла.
Пол Уилан в середине июня 2020 года был осужден на 16 лет за шпионаж и сейчас находится в российской колонии строгого режима.
Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году и впоследствии был выдан США. Бут признан виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической, и приговорен к 25 годам лишения свободы.