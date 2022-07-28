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Сегодня, 15:56

Американские болельщики требуют арестовать Овечкина

Анна Горшкова
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Американские болельщики требуют отправить российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в тюрьму.

Некоторые фанаты предлагают арестовать Овечкина и затем обменять его на баскетболистку из США Бриттни Грайнер.

«Почему бы нам не схватить Ови, руководствуясь каким-нибудь законом о национальной безопасности, запихнуть его в Гуантанамо, а затем продать домой, в Россию? — написал в Twitter @MarcusPrice33.

«Это кошмарная ситуация! Мы должны посадить Овечкина в тюрьму, чтобы отомстить сполна!», — отметил @BillBrooker4.

«Арест Овечкина станет хорошим актом возмездия в сторону России», — написал @Jack_Nicko45.

27 июля администрация президента США Джо Байдена предложила России обменять Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

Двукратная олимпийская чемпионка Грайнер 17 февраля была арестованна в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла.

Пол Уилан в середине июня 2020 года был осужден на 16 лет за шпионаж и сейчас находится в российской колонии строгого режима.

Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году и впоследствии был выдан США. Бут признан виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической, и приговорен к 25 годам лишения свободы.

Александр Овечкин
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
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