Тактаров считает, что без Крида Сталлоне был бы не интересен в Рокки

Известный боец ММА и киноактер Олег Тактаров высказался об уходе из жизни звезды «Рокки» и «Хищника» Карла Уэзерса и рассказал о его вкладе в кинематограф и его карьеру.

«Это даже не юность, а мое отрочество, когда появились фильмы «Рокки» и «Хищник». Я более чем знаком с серией фильмов про «Хищника». Был рад играть в «Хищниках», потому что большой фанат самого первого «Хищника». На мой взгляд, Шварцнеггер там занимает четвертую-пятую строчку среди тех, кто мне понравился. Сколько я помню Уэзерс любой фильм вытаскивал. Сталлоне не был бы так интересен в «Рокки», если бы не было такого героя, как Аполло Крид, который сыграл сначала антипода, а потом друга. У Арнольда тогда еще не было такой чисто актерской игры, была одна нота и все, поэтому интересно было смотреть. Отрочество, время, когда ты начинаешь становиться как мужчина, уходит. Мы один раз с ним пересекались в Gold's Gym, где качались, но я не подошел, потому что никогда не лезу к людям в отличие от некоторых фанатиков. Уходит поколение, которое мотивировало меня поехать в Америку сниматься в кино», — приводит слова Тактарова MMA.Metaratings.ru.

Карл Уэзерс — известный американский актер, который вошел в историю мирового кинематографа благодаря таким легендарным фильмам, как «Рокки», «Хищник», «Счастливчик Гилмор». А роль антагониста Аполло Крида сделала из Уэзерса звезду мирового кино. 2 февраля 2024 года актер умер в своем доме в Лос-Анджелесе.