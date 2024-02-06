На Москву надвигается циклон «Ольга» с рекордными снегопадами

Циклон «Ольга» принесет в Москву рекордные снегопады, сообщают «РИА Новости». 7 февраля, в среду, выпадет около четверти от месячной нормы осадков. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца, сугробы вырастут на 7-10 сантиметров.

«В ночь на среду в столице нашей Родины благодаря промежуточному гребню антициклона немного распогодится, а морозы усилятся до минус 7 — минус 10, — приводит слова Тишковеца «РИА Новости». — Завтра скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с очередным североатлантическим циклоном по имени «Ольга», из-за чего с полудня зарядят снегопады, закружат метели с ухудшением видимости до 500 метров. Выпадет до 9-12 миллиметров осадков или около четверти от месячной нормы».

Специалист считает, что 7 февраля может быть побит рекорд 29-летней давности. В1995 году в осадкомеры попало 9,5 миллиметра. Снегопад может продолжиться до середины ночи четверга, 8 февраля. Как утверждают метеорологи, атлантический циклон «Ольга» сформировался у берегов Исландии.

«При этом сугробы на базовой метеостанции ВДНХ вырастут на 7-10 сантиметров и впервые в сезоне достигнут полуметровой высоты. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, в порывах до 15 метров в секунду. Температура — минус 3 — минус 5, по области — минус 2 — минус 7», — добавил Тишковец.

В декабре 2023 года циклон «Ваня» принес в столицу сильнейший снегопад. С 14 по 15 декабря в Москве и в Подмосковье выпало от 8 до 18 мм снежных осадков. Высота покрова увеличилась на 12-18 см. На дорогах наблюдались снежные заносы, накат, гололедица, которые стали причинами аварий.