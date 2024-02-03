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Допинг

3 февраля, 21:17

Экс-врач сборной России Резепов: «Я против Олимпийских игр с разрешенным допингом, но они найдут своих приверженцев»

Алина Савинова
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Бывший врач сборной России по хоккею Александр Резепов поделился мыслями о возможности проведения Олимпиады, участники которой могут принимать допинг.

«Я думаю, что от 90% до 100% врачей, занимающихся спортивной медициной, против этого. Потому что они знают, какие последствия это несет организму человека, который принимает эти препараты. Если вы посмотрите допинг-лист, то там есть не только препараты, дающие преимущество спортсменам, но также препараты, наносящие определенный вред организму. Например, наркотики. Я против этого, но оно найдет своих приверженцев. Скорее всего, это будут любители, потому что, если кто-то выступит из профессиональных спортсменов на этих соревнованиях, будет понятно, что он под допингом выступает, это будет скандал. Это будет исключение из других соревнований на других этапах или запрет на участие в других видах соревновательной деятельности», — цитирует Резепова Metaratings.ru.

2 февраля появилась информация о том, что американский миллиардер Питер Тиль намерен организовать Олимпийские игры для спортсменов, употребляющих допинг и стероиды (Enhanced Games). На данный момент на участие в соревнованиях подано около 900 заявок.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-vrach-sbornoi-rossii-rezepov-ya-protiv-olimpiady-s-razreshyonnym-dopingom-no-ona-naidyot-svoikh-priverzhencev-330652/
Олимпиада
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