Экс-врач сборной России Резепов: «Я против Олимпийских игр с разрешенным допингом, но они найдут своих приверженцев»

Бывший врач сборной России по хоккею Александр Резепов поделился мыслями о возможности проведения Олимпиады, участники которой могут принимать допинг.

«Я думаю, что от 90% до 100% врачей, занимающихся спортивной медициной, против этого. Потому что они знают, какие последствия это несет организму человека, который принимает эти препараты. Если вы посмотрите допинг-лист, то там есть не только препараты, дающие преимущество спортсменам, но также препараты, наносящие определенный вред организму. Например, наркотики. Я против этого, но оно найдет своих приверженцев. Скорее всего, это будут любители, потому что, если кто-то выступит из профессиональных спортсменов на этих соревнованиях, будет понятно, что он под допингом выступает, это будет скандал. Это будет исключение из других соревнований на других этапах или запрет на участие в других видах соревновательной деятельности», — цитирует Резепова Metaratings.ru.

2 февраля появилась информация о том, что американский миллиардер Питер Тиль намерен организовать Олимпийские игры для спортсменов, употребляющих допинг и стероиды (Enhanced Games). На данный момент на участие в соревнованиях подано около 900 заявок.