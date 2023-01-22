Сотруднице арены стало плохо во время Кубка Первого канала, ее увезли на скорой

Как сообщает корреспондент «СЭ», одна из сотрудниц «ЦСКА Арены» почувствовала недомогание во время второго дня Кубка Первого канала в Москве. Ее быстро эвакуировали на карете скорой помощи.

Врачи оперативно сработали и положили женщину на носилки и увезли ее с арены. Как рассказал один из ее коллег, женщина «жива».

В воскресенье, 22 января, в Москве состоится второй день Кубка Первого канала-2023 по фигурному катанию. Сегодня участники представят произвольные программы.

Сначала на лед выйдут пары, затем мужчины, а закроют выступление женщины.