Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Главная
Общество

Сегодня, 11:50

Дани Алвес запутался в показаниях о зарплате в «Пумасе»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Дани Алвес.
Фото AFP

Дани Алвес запутался в показаниях, когда его спросили о размере зарплаты в «Пумасе», сообщает Marca.

По информации источника, в ходе предварительного заседания Алвес неверно ответил на вопрос судьи о размере зарплаты в «Пумасе». Футболист заявил, что зарабатывал 30 тысяч евро в месяц. Однако в копии контракта, который был предоставлен судье, следовало, что зарплата игрока — 300 тысяч евро в месяц. Отмечается, что эту сумму «Пумас» выплачивал Алвесу при помощи спонсоров.

20 января стало известно, что Дани Алвес был задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах. Его приговорили к временному содержанию в тюрьме без права освобождения под залог. 23-летняя девушка, которая подала заявление на Алвеса в полицию, обвинила 39-летнего бразильца в изнасиловании и побоях. По ее словам, инцидент произошел в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря.

Наказание, которое может быть назначено Дани Алвесу, если его признают виновным, варьируется от 4 до 12 лет лишения свободы.

21 января мексиканский «Пумас» объявил о расторжении контракта с Алвесом. Футболист играл за команду с июня 2022 года.

Источник: https://www.marca.com/en/football/liga-mx/2023/01/22/63cd6f09268e3e6d688b458b.html
Дани Алвес
Футбол
1
0
Читайте также
Варенье, бетонная стена и ведьма. Шакира и Пике делают шоу из своего расставания
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
Киев складирует поставляемые Западом вооружения на территории АЭС
Мау покинул пост ректора РАНХиГС из-за состояния здоровья
В Самаре была задержана пиарящаяся на СВО активистка Цуканова
В Германии оценили русские шутки о Шольце
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сотруднице арены стало плохо во время Кубка Первого канала, ее увезли на скорой
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости