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Сегодня, 01:29

Шакире после расставания с Пике грозит тюремное заключение на 8 лет

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Шакира и Жерар Пике.
Фото Global Look Press

Известная певица Шакира может оказаться в тюрьме за неуплату налогов. Как сообщает El Pais, прокуратура Испании запросила 8 лет тюрьмы для 45-летней колумбийки.

По информации источника, бывшая девушка защитника «Барселоны» Жерара Пике обвиняется в неуплате налогов и преступлениях против бюджета Испании. Помимо тбремного заключения Шакире грозит штраф в размере 23 миллионов евро.

4 июня стало известно о расставании певицы с футболистом после 11 лет совместной жизни. У пары есть двое детей.

Причиной расставания стала измена Пике с официанткой, с которой он вскоре тоже расстался. Шакира хочет переехать жить в США, забрав с собой детей, с чем не согласен игрок «Барселоны».

Шакира и&nbsp;Жерар Пике с&nbsp;сыном Миланом. Шакира шантажирует Пике из-за измены: хочет увезти детей в США и угрожает компроматом

Жерар Пике
Футбол
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