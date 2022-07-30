Шакире после расставания с Пике грозит тюремное заключение на 8 лет

Известная певица Шакира может оказаться в тюрьме за неуплату налогов. Как сообщает El Pais, прокуратура Испании запросила 8 лет тюрьмы для 45-летней колумбийки.

По информации источника, бывшая девушка защитника «Барселоны» Жерара Пике обвиняется в неуплате налогов и преступлениях против бюджета Испании. Помимо тбремного заключения Шакире грозит штраф в размере 23 миллионов евро.

4 июня стало известно о расставании певицы с футболистом после 11 лет совместной жизни. У пары есть двое детей.

Причиной расставания стала измена Пике с официанткой, с которой он вскоре тоже расстался. Шакира хочет переехать жить в США, забрав с собой детей, с чем не согласен игрок «Барселоны».