Источник: Пике расстался с официанткой, с которой изменил Шакире
Защитник «Барселоны» Жерар Пике расстался с женщиной, с которой изменил Шакире, утверждает Marca.
35-летний футболист «Барселоны» прекратил отношения с официанткой, из-за связи с которой расстался с певицей.
Шакира после расставания с Пике собирается переехать жить в США вместе с их сыновьями, Миланом и Сашей. Певица и ее адвокаты готовятся подать судебный иск с требованием передать ей полную опеку над сыновьями.
Шакира и Жерар Пике были вместе 11 лет, но официально брак не зарегистрировали.
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3
|Атлетико
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4
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5
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8
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9
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10
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11
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12
|Р. Вальекано
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|0
|0
|0
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
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|20:30
|
Хетафе – Атлетико
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|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
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