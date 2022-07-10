Источник: Пике расстался с официанткой, с которой изменил Шакире

Защитник «Барселоны» Жерар Пике расстался с женщиной, с которой изменил Шакире, утверждает Marca.

35-летний футболист «Барселоны» прекратил отношения с официанткой, из-за связи с которой расстался с певицей.

Шакира после расставания с Пике собирается переехать жить в США вместе с их сыновьями, Миланом и Сашей. Певица и ее адвокаты готовятся подать судебный иск с требованием передать ей полную опеку над сыновьями.

Шакира и Жерар Пике были вместе 11 лет, но официально брак не зарегистрировали.