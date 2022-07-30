В России за сутки выявили 12 248 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 12 248 новых случаев заражения коронавирусом.

Госпитализировано 1 634 человека, зафиксировано 43 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 6 209 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3888), Санкт-Петербурге (1457), Московской области (1309), Ростовской области (297), Краснодарском крае (265).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 589 221 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 382 395 летальных исходов, выздоровели 17 969 342 человек.