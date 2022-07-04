Шакира шантажирует Пике из-за измены: хочет увезти детей в США и угрожает компроматом

Скандал продолжается.

Певица Шакира и защитник «Барселоны» Жерар Пике завершили свои 12-летние отношения. Несмотря на то что пара не была в браке, их разрыв все равно складывается тяжело. В настоящий момент оба готовятся к судебному процессу по опекунству детей — Милана и Саши. Из-за них Шакира намерена превратить жизнь бывшего партнера в кошмар.

Шакира собирается увезти детей в США, Пике против и хочет жить с ними в Каталонии

Главный конфликт между Пике и Шакирой после разрыва заключается в опекунстве детей. Пара не может решить, с кем должны остаться двое сыновей. Певица намерена покинуть Барселону и переехать в США, забрав с собой детей в Майами. А Пике настаивает на том, что мальчики должны жить в Каталонии, где провели всю жизнь. Футболист хочет добиться права считаться законным опекуном сыновей.

Желание Шакиры покинуть Каталонию связано с тем, что она жила в Барселоне вместе с Пике и сыновьями во многом из-за карьеры Жерара. Как отмечает AS, у певицы в Испании нет друзей, ее ничего не держит в Барселоне. Также Шакира не хочет жить рядом с близкими и семьей Пике.

Мотивация Жерара — сыновья должны жить с отцом в одном городе, так как это позволит ему беспрепятственно с ними встречаться. Поэтому он отказался отпускать детей в США, что и стало причиной серьезного конфликта.

«Пике страдает, — сообщил президент «Барселоны» Жоан Лапорта. — В нашем воображении у игроков есть слава, деньги и все, что нам нравится, но они обычные люди, а Пике — отличный человек. Несмотря на то что у него, отца маленьких детей, сложились трудные обстоятельства, Пике заслуживает всяческой поддержки и любви болельщиков. Не верьте новостям, которые пытаются выставить его легкомысленным человеком, лишенным чувств».

Шакира и Жерар Пике с детьми. Фото личные соцсети

Люди Шакиры собирают компромат на Пике: «Они знают факты, которые сильно его ранят»

Шакира настроена решительно и готовит против Пике целую кампанию по разрушению его имиджа.

Как сообщает Marca, певица была в гневе, когда получила отказ по поводу переезда с детьми в США. Она пригрозила футболисту раскрыть детали его личной жизни и дискредитировать в глазах публики.

«Она поняла, что не знала мужчину, с которым жила, — сообщил источник издания Informalia. — Шакира не хочет давать ему передышку. И с каждым днем она все больше в этом уверена. Те, кто ее знает, говорят, что с тех пор, как ее отношения с центральным защитником «Барселоны» были разорваны, она прошла через множество фаз: ярость, отчаяние и печаль. И все потому, что она поняла, что не знала человека, с которым жила вместе», — сообщают журналисты газеты.

Собеседники издания рассказали, что Шакира собирается подорвать образ Пике, если он не пойдет на уступки и не отпустит ее с детьми в США без суда.

«Она знала о пристрастиях Пике, но, конечно же, никогда не думала, что он изменяет ей практически с того года, как они встретились. Но Шакира общалась с теми, кто открыл ей глаза. Версии совпали даже в мелочах. У Шакиры есть специальные люди, которые собирают информацию и готовят отчет о приключениях Пике, которые никого не оставят равнодушным. Есть вещи, которые могут сильно его ранить, и они касаются не только их пары. Жерар нажил себе злейшего врага. И он это знает».

Летом Пике и Шакира провели отпуск отдельно: Пике с сыновьями побывал в Лондоне, а Шакира отправилась на серфинг на северное побережье Испании.

Шакира и Жерар Пике. Фото личные соцсети

Из-за разрыва с Шакирой Пике потерял 5 миллионов подписчиков

Все разговоры об изменах Пике до сих пор не подтверждались фактами. Слухи о связи Жерара с мамой одноклубника по «Барсе» Гави оказались фейком. А обсуждение о переписке с моделью Сьюзи Кортез не получило продолжения после ее интервью: «Он писал, какая большая у меня задница, говорил, что завидует Месси из-за того, как я о нем отзываюсь. Я никогда не сообщала об этом из уважения к Шакире», — уверяла модель.

Источник El Periodico утверждает: девушка, с которой Пике изменял Шакире, учится в университете и работает в сфере организации мероприятий. Ее личность не раскрывается, но известно, что Пике несколько раз появлялся с ней на публике.

Пока Шакира собирает компромат, имидж футболиста «Барсы» продолжает рушиться. С соцсетях от Жерара суммарно отписались больше 5 миллионов подписчиков. В случае появления дополнительного компромата восстановить репутацию будет еще сложнее.