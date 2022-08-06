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Сегодня, 09:57

Сергей Безруков поддержал Тутберидзе в вопросе об отстранении российских фигуристов

Виктория Кравченко
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Сергей Безруков.
Фото Global Look Press

Российский актер Сергей Безруков поддержал тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая ранее резко высказалась в адрес мировых спортивных организаций.

«Чему же они угрожали интересно? Занять все призовые места на пьедестале? Да, действительно, страшно. Но в чем смысл соревнований, если нет сильных конкурентов, мне не понять», — написал Безруков.

В Кремле также поддержали позицию Тутберидзе. Двукратная чемпионка мира в парном катании Мейган Дюамель наоборот посчитала высказывания тренера смешными.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в турнирах касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Подобные санкции введены почти во всех видах спорта.

Тутберидзе назвала абсурдным проведение международных соревнований без российских спортсменов
Источник: https://t.me/sv_bezrukov
Этери Тутберидзе
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