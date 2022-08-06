Сергей Безруков поддержал Тутберидзе в вопросе об отстранении российских фигуристов

Российский актер Сергей Безруков поддержал тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая ранее резко высказалась в адрес мировых спортивных организаций.

«Чему же они угрожали интересно? Занять все призовые места на пьедестале? Да, действительно, страшно. Но в чем смысл соревнований, если нет сильных конкурентов, мне не понять», — написал Безруков.

В Кремле также поддержали позицию Тутберидзе. Двукратная чемпионка мира в парном катании Мейган Дюамель наоборот посчитала высказывания тренера смешными.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в турнирах касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Подобные санкции введены почти во всех видах спорта.