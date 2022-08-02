Дюамель назвала смехотворными слова Тутберидзе о несправедливости к российским спортсменам

Двукратная чемпионка мира в парном катании Мейган Дюамель прокомментировала слова Этери Тутберидзе о легитимности выдачи титулов в серии «Гран-при» и чемпионата мира без участия фигуристов из России.

«В присутствии Этери награды на Олимпийских играх не были вручены из-за того, что она не следовала fair play. Так что ее комментарии смехотворны», — написала Дюамель в своем Twitter-аккаунте.

Ранее международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в турнирах касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Подобные санкции введены почти во всех видах спорта.