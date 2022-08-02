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Сегодня, 13:00

Дюамель назвала смехотворными слова Тутберидзе о несправедливости к российским спортсменам

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратная чемпионка мира в парном катании Мейган Дюамель прокомментировала слова Этери Тутберидзе о легитимности выдачи титулов в серии «Гран-при» и чемпионата мира без участия фигуристов из России.

«В присутствии Этери награды на Олимпийских играх не были вручены из-за того, что она не следовала fair play. Так что ее комментарии смехотворны», — написала Дюамель в своем Twitter-аккаунте.

Ранее международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в турнирах касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Подобные санкции введены почти во всех видах спорта.

Источник: https://twitter.com/sasssurlaglace/status/1553855306375077894?s=20&t=YJEN64Jq7uFTpHUvzdozYQ
Фигурное катание
Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд
Этери Тутберидзе
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