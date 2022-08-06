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Сегодня, 10:28

Маск предложил Байдену выпустить осужденных по делам о наркотиках в США в связи с делом Грайнер

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Бриттни Грайнер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава компании SpaceX Илон Маск предложил президенту америки Джо Байдену выпустить из тюрьмы осужденных по делам о наркотиках в США в связи с делом американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Если Байден так усердно работает над освобождением кого-то из России за наркотики, почему бы не освободить людей в Америке, которых арестовали по тем же причинам?» — сказал Маск в подкасте на YouTube-канала Full Send Podcast.

4 августа Химкинский суд Подмосковья приговорил к девяти годам колонии общего режима американскую баскетболистку Грайнер со штрафом 1 миллион рублей за контрабанду наркотиков.

Двукратная олимпийская чемпионка 17 февраля была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fXS_gkWAIs0
Бриттни Грайнер
Джо Байден
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