Маск предложил Байдену выпустить осужденных по делам о наркотиках в США в связи с делом Грайнер

Глава компании SpaceX Илон Маск предложил президенту америки Джо Байдену выпустить из тюрьмы осужденных по делам о наркотиках в США в связи с делом американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Если Байден так усердно работает над освобождением кого-то из России за наркотики, почему бы не освободить людей в Америке, которых арестовали по тем же причинам?» — сказал Маск в подкасте на YouTube-канала Full Send Podcast.

4 августа Химкинский суд Подмосковья приговорил к девяти годам колонии общего режима американскую баскетболистку Грайнер со штрафом 1 миллион рублей за контрабанду наркотиков.

Двукратная олимпийская чемпионка 17 февраля была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла.