Российские кинотеатры покажут матч за Суперкубок УЕФА «Реал» — «Айнтрахт»

10 августа на стадионе в Хельсинки пройдет матч за Суперкубок УЕФА. В нем встретятся победитель Лиги чемпионов «Реал» и обладатель трофея за победу в Лиге Европы «Айнтрахт».

Отмечается, что в прямом эфире для просмотра встреча между «Реалом» и «Айнтрахтом» будет доступна в сетях российских кинотеатров.

Предыдущая встреча команд на международной арене вошла в историю. «Реал» разгромил «Айнтрахт» со счетом 7:3 в финале Кубка чемпионов УЕФА-1960 на «Хэмпден Парк» в Глазго и завоевал свой пятый трофей за пять сезонов.

Встреча состоится на Олимпийском стадионе в Хельсинки. Финляндия впервые примет еврокубковый финал. При этом здесь прошел финал женского чемпионата Европы 2009 года.