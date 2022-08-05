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Сегодня, 19:14

Российские кинотеатры покажут матч за Суперкубок УЕФА «Реал» — «Айнтрахт»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Суперкубок УЕФА.
Фото Getty Images

10 августа на стадионе в Хельсинки пройдет матч за Суперкубок УЕФА. В нем встретятся победитель Лиги чемпионов «Реал» и обладатель трофея за победу в Лиге Европы «Айнтрахт».

Отмечается, что в прямом эфире для просмотра встреча между «Реалом» и «Айнтрахтом» будет доступна в сетях российских кинотеатров.

Предыдущая встреча команд на международной арене вошла в историю. «Реал» разгромил «Айнтрахт» со счетом 7:3 в финале Кубка чемпионов УЕФА-1960 на «Хэмпден Парк» в Глазго и завоевал свой пятый трофей за пять сезонов.

Встреча состоится на Олимпийском стадионе в Хельсинки. Финляндия впервые примет еврокубковый финал. При этом здесь прошел финал женского чемпионата Европы 2009 года.

Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Реал
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