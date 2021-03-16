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Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 апреля

14:24
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Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией еще на месяц, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Приостановку продлили до 16 апреля в связи с эпидемиологической ситуацией в Великобритании.

«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией», — говорится в сообщении.

Россия приостановила авиасообщение с Великобританией в декабре 2020 года в связи с выявлением в стране нового штамма коронавируса.

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