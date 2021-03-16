Главное о коронавирусе в России и мире на 16 марта: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на вторник, 16 марта, за последние сутки в России выявлено 9 393 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 443 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 10 644 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 533), Санкт-Петербурге (916), Московской области (565), Нижегородской области (348) и Ростовской области (246).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 409 438 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 92 937 летальных исходов, выздоровели 4 014 220 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 16 марта, общее число зараженных коронавирусом в мире — 120 810 435.

Первое место по числу зараженных занимают США — 30 138 586 человека. Далее идут Бразилия (11 525 477) и Индия (11 409 387).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 548 013. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (279 602) и Мексика (194 944).

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