В России выявили меньше 9 тысяч новых случаев коронавируса

По состоянию на среду, 17 марта, за последние сутки в России выявлено 8 998 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 427 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 755 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 201), Санкт-Петербурге (927), Московской области (463), Нижегородской области (352) и Ростовской области (241).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 418 436 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 93 364 летальных исхода, выздоровели 4 024 975 человек.