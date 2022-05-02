Расписание репетиций парада Победы на 9 Мая

В мае состоятся еще две репетиции парада Победы в преддверии 77-й годовщины победы в ВОВ. Ранее первая репетиция прошла ночью 28 апреля.

Следующая репетиция пройдет 4 мая с 21.00 до 22.00, а 7 мая с 10.00 состоится генеральная репетиция, которая полностью повторит маршрут 9 мая.

Когда и какие улицы перекроют

4 мая с 17.30 до окончания репетиции будут перекрыты следующие улицы: Тверская, 1-я Тверская-Ямская, Большая Никитская, Моховая, Петровка, Оружейный переулок, Новая площадь и Гончарная набережная. Ограничения будут действовать на Садовнической, Москворецкой, Кремлевской, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Кадашевской и Болотной набережных, улицах Садовнической, Болотной, Балчуг и Солянке, в Китайгородском проезде, на Большом и Малом Москворецких мостах, Чугунном мосту, Болотной площади, в Фалеевском, Лубочном, 1-м и 2-м Раушских переулках.

С 22.00 движение ограничат на Тверском и Страстном бульваре, Большом Путинковском переулке, с 22.30 перекроют Большой и Малый Каменные мосты, Боровицкую площадь, Новинский бульвар, улицы Большая Полянка, Моховая, Серафимовича, Воздвиженка, Новый Арбат, Большая Садовая, Садовая-Кудринская, Садовая-Триумфальная, 1-я и 2-я Брестская, а также Садовая-Каретная.

7 и 9 мая с 05.00 до 08.00 перекроют участки Новинского бульвара, Таганской площади, Оружейного переулка, Маяковского тоннеля, Садового кольца, Самотечной эстакады, Проектируемого проезда № 3502 и улиц Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Садовой-Черногрязской, Земляной Вал, Марксистской и Волгоградского проспекта.

Стоит учесть, что танки и бронетранспортеры прибудут на улицу Нижние Мневники в 06.00.

Ожидаются и ограничения работы наземного транспорта.

Ограничения работы наземного транспорта. mos.ru

Где посмотреть репетицию

4 мая с 10.30 до 11.00, а 7 мая с 11.00 до 11.30 в небе над Москвой можно будет увидеть воздушный пролет авиации.

Маршрут военнослужащих и техники в Москве 4 и 7 мая

Улица Нижние Мневники — улица Народного Ополчения — улица Мневники — Звенигородское шоссе — улица Красная Пресня — улица Баррикадная — улица Садовая-Кудринская — улица Большая Садовая — Триумфальная площадь — улица Тверская — Манежная площадь — Красная площадь — Васильевский спуск — Кремлевская набережная — Боровицкая площадь — улица Моховая — улица Воздвиженка — улица Новый Арбат — Новинский бульвар — улица Баррикадная — улица Красная Пресня — Звенигородское шоссе — улица Мневники — улица Народного Ополчения — улица Нижние Мневники.

Отметим, что участие в параде Победы, который традиционно пройдет на Красной площади в Москве, примут 11 тысяч военнослужащих, 131 единица техники, 77 самолетов и вертолетов.