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Сегодня, 14:37

Канделаки ответила на вызов Берковой: «Она ж в партере не той стороной лежит»

Канделаки ответила Берковой, которая вызвала ее на бой по правилам ММА
Читать «СЭ» в
Тина Канделаки.
Фото Алексей Иванов

Известный телепродюсер Тина Канделаки отреагировала на вызов на бой по правилам ММА от порноактрисы Елены Берковой.

«О боже. Она ж в партере не той стороной лежит», — написала Канделаки в Telegram.

В январе Беркова провела бой по правилам ММА в рамках проекта «Epic Fighting Championship» — она победила Иришку Чики Пики удушающим приемом.

Ранее Беркова вызывала на бой Магомеда Исмаилова, Дмитрия Губерниева, Гаджи Автомата, Александра Емельяненко и Ольгу Бузову.

Тина Канделаки
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