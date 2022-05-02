Канделаки ответила на вызов Берковой: «Она ж в партере не той стороной лежит»

Канделаки ответила Берковой, которая вызвала ее на бой по правилам ММА

Известный телепродюсер Тина Канделаки отреагировала на вызов на бой по правилам ММА от порноактрисы Елены Берковой.

«О боже. Она ж в партере не той стороной лежит», — написала Канделаки в Telegram.

В январе Беркова провела бой по правилам ММА в рамках проекта «Epic Fighting Championship» — она победила Иришку Чики Пики удушающим приемом.

Ранее Беркова вызывала на бой Магомеда Исмаилова, Дмитрия Губерниева, Гаджи Автомата, Александра Емельяненко и Ольгу Бузову.