Куда сходить 1, 2 и 3 мая в Подмосковье?

Дайджест событий на 1, 2 и 3 мая в Подмосковье

По случаю Праздника Весны и Труда россияне получили 4 дня праздничных выходных — с 30 апреля по 3 мая. Расскажем, куда сходить в Подмосковье в эти дни.

Музеи

— «Новый Иерусалим» в Истре (Ново-Иерусалимская набережная, дом 1). Стоимость билетов от 700 рублей.

— Серпуховский историко-художественный музей в Серпухове (ул. Чехова, 87). Стоимость билетов от 400 рублей.

— Музей-усадьба «Архангельское» в Красногорске (п. Архангельское). Стоимость билетов от 500 рублей.

— Литературный музей Пушкина, музей лего (самый большой город из конструктора в СНГ) и музей русского десерта в Звенигороде. Стоимость билетов от 400 рублей.

— Музей пастилы в Коломне (ул. Посадская, 13А). Стоимость билетов от 400 рублей.

— Музей истории покорения неба в Жуковском (ул. Чкалова, д. 41). Стоимость билетов от 30 рублей.

— Музей немецких антифашистов в Красногорске (ул. Народного Ополчения, 15). Стоимость билетов от 100 рублей.

— Дом-музей Марины Цветаевой в Королеве (ул. Марины Цветаевой, 15). Стоимость билетов от 150 рублей.

Заповедники и парки

— Приокско-Террасный заповедник в Серпухове (местечко Данки). Цены от 200 рублей.

— Парк «Пехорка» в Балашиха (ул. Парковая, вл. 4). Вход бесплатно.

— Парк активного отдыха «Раздолье» в Одинцово (д. Раздоры). Вход бесплатно.

— Музей-заповедник «Усадьба Мураново им. Тютчева» в Пушкино (д. Мураново). Цены от 50 рублей.

— Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» в Чехове (село Мелихово). Цены от 200 рублей.

— Музей-заповедник «Бородинское поле» в Бородино. Цены от 30 рублей.

— Парк «Сестрорецкий» в Клину, Сестрорецкий парк.

— Парк культуры и отдыха имени Льва Толстого в Химках (Ленинский пр., 2б). Вход бесплатно.

Рыбалка

— Рыболовная усадьба «Остров» (Ленинский г. о., с. Остров, рыболовная усадьба «Остров»). Вход в выходные и праздничные дни — 1000 рублей.

— Рыболовный клуб «Ихтиолог» (г. о. Лотошино, д. Кушелово, ул. Большая, база отдыха «Ихтиолог»). Цены от 2000 рублей.

— База отдыха «Рыбацкое подворье Владимировка» (г. о. Клин, с. Воздвиженское, участок Владимировка, ул. Мира, д. 4). Цены от 1500 рублей.

— Егорьевский рыбокомбинат (г. о. Егорьевск, д. Иваново). Цены от 500 до 3480 рублей.

— Рыбалка «Рупасовские пруды» (Мытищи, Волковское шоссе, 17). Цены от 1500 рублей.

Зоопарки и фермы

— Ферма «Экодеревушка» (Коломна, д. Парфентьево). Здесь можно посмотреть на крокодиловых кайманов, улиток и посетить ферму насекомых.

— Этнопарк «Кочевник» (Сергиев-Посад, г. Хотьково). Увидите в этом парке двугорбых верблюдов, лам, маламутов. Рядом находится «Дом енота».

— Хаски-деревня «Рузская Аляская» (Рузский г. о., Дороховское с. п., д. Бараново). Можно не только прокатиться в упряжке с хаски, но и навестить коз, кур, гусей и овечек.

— Ферма «Российские альпаки» (Дмитровский район, д. Походкино). Ламы, коровы и быки будут ждать вас.

— Ферма «Русский страус» (г. о. Серпухов, д. Старые Кузьменки). Из животных тут овечки, козлята, кролики, ослики, австралийские эму, африканские страусы и ламы.