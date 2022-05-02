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Прогноз погоды в Москве на вторник, 3 мая

Стал известен прогноз погоды на 3 мая
Читать «СЭ» в
Небо над Москвой.
Фото Global Look Press

Во вторник, 3 мая, в Москве ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +15 градусов, но ожидается сильный ветер. Об этом сообщает портал World-weather.ru.

Прогноз погоды на 3 мая 2022 года в Москве

Ночь: температура +8 (облачно, возможен дождь), ветер 0,9 м/с.

Утро: температура +11 (облачно), ветер 1,5 м/с

День: температура +15 (солнечно), ветер 2,7 м/с

Вечер: температура +12 (облачно), ветер 1,2 м/с

9&nbsp;мая состоится традиционный Парад Победы. Куда сходить в Москве 7, 8, 9 и 10 мая?
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