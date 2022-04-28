Куда сходить в Москве 7, 8, 9 и 10 мая?

Дайджест событий на 7,8, 9 и 10 мая в Москве

Праздничные выходные на День Победы в этом году продлятся с 7 мая (суббота) по 10 мая (вторник). В эти дни в Москве пройдет много развлекательных мероприятий.

Театры

— «Цветы для Элджернона». РАМТ. 7 мая в 19.00. В ролях: Анна Дворжецкая, Алексей Мясников, Алексей Маслов и другие. Билеты от 500 рублей.

— «Враги. История любви». «Современник». 7 мая в 19.00. В ролях: Алена Бабенко, Евгения Дмитриева, Евгения Симонова и другие. Билеты от 600 рублей.

— «Из пустоты. Восемь поэтов». Театр им. Ермоловой. 7 мая в 19.00. Билеты от 500 рублей.

— «Идеальный муж». Театр комедии. 7 мая в 20.00, 8 мая в 15.00 и 10 мая в 19.30. В ролях: Дмитрий Миллер, Наталья Хорохорина, Юлия Куварзина и другие. Билеты от 1500 рублей.

— «Ревизор». Театр им. Ермоловой. 8 мая в 19.00. В ролях: Кристина Асмус, Даниил Могутов, Александр Кудин и другие. Билеты от 500 рублей.

— «Слишком женатый таксист». Театр сатиры. 8 мая в 19.00. В ролях: Юрий Васильев, Алена Яковлева, Сергей Колповский и другие. Билеты от 500 рублей.

— «Горе от ума». Театр им. Моссовета. 8 мая в 19.00. В ролях: Анастасия Пронина, Александра Кузенкина, Павел Усачев и другие. Билеты от 500 рублей.

— «Таис сияющая». Театр Луны. 9 мая в 19.00. В ролях: Владимир Тягичев, Захар Ронжин, Сергей Антонов и другие. Билеты от 200 рублей.

— «Бесы Достоевского». Театр на Бронной. 10 мая в 19.00. В ролях: Елена Морозова, Никита Ефремов, Игорь Миркурбанов и другие. Билеты от 2000 рублей.

Выставки

— «История ГУЛАГа в судьбах людей и истории страны». Музей истории ГУЛАГа. Билеты от 200 рублей.

— «Виктор Цой. Путь героя». Манеж. Продлится до 21 июня. Билеты от 600 рублей.

— «Клод Моне. Магия воды и света». Сад имени Баумана. Даты проведения: 1 марта — 24 мая. Билеты от 350 рублей.

— «Сальвадор Дали & Пабло Пикассо». Сад имени Баумана (Путевой дворец Василия Третьего). Выставка работает до 22 мая. Билеты от 200 рублей.

Парад военной техники

На Красной площади 9 мая с 10.00 пройдет Парад Победы в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Однако попасть на Красную площадь без приглашений нельзя. Посмотреть парад военной техники можно со следующих площадок:

— Новый Арбат,

— Новинский бульвар,

— Софийская набережная,

— Звенигородское шоссе в Мневники,

— Садово-Кудринская площадь и другие.

Салют на 9 Мая

Увидеть праздничный салют, который запустят в 22.00, можно на этих площадках:

— парк Победы на Поклонной горе;

— Лужнецкая набережная (две точки);

— Парк Горького;

— Смотровая площадка РАН;

— Воробьевы горы;

— Московский международный деловой центр «Москва-Сити»;

— Измайловский парк;

— Ново-Переделкино;

— парк «Кузьминки»;

— Нагатинский Затон;

— Обручевский район;

— Южное Бутово;

— Митино;

— Покровское-Стрешнево и другие.

Парки

В городских парках (ВДНХ, парк Горького, парк «Красная пресня», парк «Коломенское», Царицыно, Воробьевы горы и других) представят праздничные программы к 9 Мая. Не упустите возможность прогуляться и насладиться праздничной атмосферой.