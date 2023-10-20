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Сегодня, 08:35

Поздняков: «Цель — возвращение в международный спорт на равных позициях»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что основной целью организации является формирование предпосылок возвращения в международный спорт на равных позициях.

«На сегодняшней день спортивная дипломатия является одной из основных наших сфер деятельности. В том числе наша цель — формирование предпосылок возвращения в международный спорт на равных позициях. Этому способствуют многие мероприятия. Безусловно, для нас был очень важен форум «Россия — Африка». С тремя странами мы подписали договор о сотрудничестве. Также скажем о развивающемся проекте — «Дети Азии». В этом году в зимних «Детях Азии» впервые приняли участие наши белорусские друзья, которые ранее не могли этого делать ввиду географического положения. Олимпийский комитет Азии поддержал это решение, чтобы юные атлеты имели спортивную практику.

У ОКР нет сомнения, что наша совместная с Минспорта РФ и Министерством иностранных дел РФ деятельность приведет к результатам, которые мы ставим перед собой. Те соревнования, которые будут проведены в следующем году, будут очень интересными. Уверен, приедет большое количество спортсменов, а также лидеров стран. Спорт — это общечеловеческое состояние, и оно в равной мере должно принадлежать всем людям этой планеты", — заявил Поздняков.

12 октября МОК временно отстранил ОКР из-за того, что организация влючила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

Станислав Поздняков
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