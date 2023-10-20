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Сегодня, 08:53

Поздняков рассказал, что в Азии поддержали включение белорусов в число участников турнира «Дети Азии»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, что думает о проекте «Дети Азии».

«Хотелось бы сказать о проекте «Дети Азии». Он развивается и очень интересен с точки зрения того, что в зимних играх в нынешнем году впервые приняли участие наши белорусские коллеги. Ранее они не выступали на этих соревнованиях в силу географических особенностей, но международный совет «Дети Азии» и Олимпийский совет Азии поддержали включение спортсменов из Белоруссии в число участников, чтобы юные спортсмены имели достаточную соревновательную практику. Такие благородные жесты со стороны международного олимпийского сообщества тем ценнее, что спорт — одна из немногих гуманитарных ценностей, создающая мосты между народами. Этим он и важен, это инструмент для политиков всех стран. С помощью спорта можно выстраивать более стройные отношения и справедливый миропорядок», — заявил Поздняков.

Ранее он заявил, что что основной целью ОКР является формирование предпосылок возвращения в международный спорт на равных позициях.

Станислав Поздняков
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